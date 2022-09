Bundesliga Reis kämpft um Verbleib in Bochum: "Hab weiterhin Bock"

Trotz des kapitalen Fehlstarts seines Teams mit sechs Niederlagen in sechs Spielen wirkte der 48-Jährige kämpferisch: "Ich kann nur sagen, dass ich weiterhin Bock habe, den Bock umzustoßen. Ich habe viel erreicht in Bochum, das ist für mich noch nicht das Ende der Fahnenstange." Mit festem Blick fügte er an: "Man kann es auch mit mir machen."