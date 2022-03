Bundesliga SC Freiburg verlängert Vertrag mit Cheftrainer Streich

"Wir haben in den vergangenen Jahren gemeinsam ein stabiles Fundament aufgebaut, das auf Vertrauen ineinander und auf akribischer inhaltlicher Arbeit basiert", erklärte SC-Sportvorstand Jochen Saier. "Wir sind überzeugt davon, in dieser Konstellation auch weiterhin erfolgreich an der Entwicklung unserer Mannschaft zu arbeiten."