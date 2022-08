"Der Weg durch die Playoffs war hart"

Sechs weitere Europacup-Partys stehen für den FC in nur acht Wochen vor der langen WM-Pause an. Den Kader halten sie in Köln grundsätzlich für breit genug, doch die Umstellung auf den Donnerstag-Sonntag-Donnerstag-Rhythmus ist schwierig. "Man hat die Körner schon gemerkt, die wir in Ungarn haben liegen lassen", sagte Innenverteidiger Luca Kilian: "Trotzdem ist die Vorfreude auf Europa unfassbar groß."