Bundesliga Sportdirektor Schröder verlässt Schalke 04

Es passt ins Bild schwindender Harmonie, dass beim Traditionsclub damit eine zweite große Baustelle entsteht. Auch sieben Tage nach der Trennung von Fußball-Lehrer Kramer konnte die Clubführung noch keinen Nachfolger präsentieren. Das Training der Profis leitete Interimstrainer Matthias Kreutzer, der das Team bereits in der Partie bei Hertha BSC (1:2) am vergangenen Spieltag betreut hatte. Ob beim Duell mit dem SC Freiburg am 30. Oktober vor heimischer Kulisse ein anderer Fußball-Lehrer auf der Trainerbank sitzen wird, bleibt weiterhin offen. Dem Vernehmen nach soll schon am 27. Oktober eine Lösung präsentiert werden.

Nach übereinstimmenden Medienberichten haben sich die Schalker mit dem einstigen Bochumer Coach Thomas Reis mittlerweile geeinigt. Knackpunkt soll jedoch sein, dass der Reviernachbar den vor knapp sechs Wochen nach dreijähriger Amtszeit freigestellten, aber bis 2023 unter Vertrag stehenden Coach nicht ablösefrei zum Ligakonkurrenten ziehen lassen mag. Solche Zusatzkosten wollen die finanziell angeschlagenen Schalker aber vermeiden.

Reis gilt "auf" Schalke nicht erst in diesen Tagen als Wunschlösung. So soll sich die Vereinsführung bereits im Sommer um dessen Verpflichtung bemüht haben. Diese Verhandlungen hatte Reis bis zuletzt jedoch bestritten. Die Schalke-Fans würden ihm mit größerer Akzeptanz begegnen, als das bei Kramer der Fall war. Schließlich stellte Reis im vergangenen Jahr beim VfL Bochum unter Beweis, wie man ohne hohen Etat den Klassenverbleib schaffen kann.