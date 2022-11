Flekken: Wollen uns oben festbeißen

Vor der WM-Pause stehen für den SC noch die Spiele bei RB Leipzig und dem 1. FC Union Berlin an. Die Zielsetzung ist klar. "Wenn man in so einer Situation ist, dann versucht man auch das Maximale herauszuholen", sagte Flekken. "Wir wollen so lange wie möglich da oben drankleben und uns festbeißen."