Bundesliga "Unser wahres Gesicht": RB auf dem Weg zum Rückrundenmeister

Denn die Wende in der Saison der Sachsen kam erst mit Trainer Domenico Tedesco, der den glücklosen Jesse Marsch im Dezember ablöste. "Er hat vom ersten Tag an Ruhe hereingebracht", betonte Kampl. "Bei uns wurde es hektisch, wir hatten viele hängende Köpfe in der Mannschaft. Viele kannten so eine Situation nicht."