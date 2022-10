Bundesliga Verzockt mit Alonso? Leverkusen rutscht in den Abstiegskampf

Alonso: "Was wir machen, geht in die richtige Richtung"

Das Spiel in Leipzig bringt einen auf der Suche nach einer Antwort nicht bedeutend voran. Das Ergebnis passte nicht, die Offensive klemmte - und doch ist eine Entwicklung im Vergleich zu Vorgänger Gerardo Seoane erkennbar. Bayer ist defensiv stabiler, spielt kontrollierter und intensiver. Die Mannschaft ist durchaus eine Einheit, wenn auch eine derzeit glücklose.

Und Alonso? Macht eigentlich genau das Richtige. Der Weltmeister von 2010 spricht seinen Spielern Mut zu und damit vielleicht ein wenig auch sich selbst. "Was wir machen, geht in die richtige Richtung. Wir werden bessere Sachen zeigen. Ich habe das Gefühl, dass in der Kabine alle zusammenhalten und bereit sind zu kämpfen", sagte Alonso. "Ich glaube, dass wir die Qualität haben, bessere Ergebnisse zu zeigen. Wir werden nicht depressiv." Alonso spricht mit leiser Stimme, dennoch dringen seine Worte durch, sind bestimmt und glaubwürdig.

Am Ende gab es selbst von Leipzigs Trainer Marco Rose ein paar warme Worte mit auf den Weg. "Ich wünsche dir, dass du positive Ergebnisse bekommst, um gut an dem weiterzuarbeiten, was ihr angefangen habt", sagte der Leipziger. Der zwei Meter weiter sitzende Spanier bedankte sich artig mit einem Kopfnicken und einem Lächeln. Ihm wären die Punkte lieber gewesen.