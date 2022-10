Bundesliga Siegloser VfB Stuttgart trennt sich von Trainer Matarazzo

"Trennung von Rino unausweichlich"

Matarazzo habe die Erwartungen "nicht nur erfüllt, er hat sie in vielen Punkten sogar übertroffen. Auch in schwierigen sportlichen Situationen haben wir ihn niemals in Frage gestellt, weil wir davon überzeugt waren, mit ihm den bestmöglichen Trainer für uns und unseren Weg zu haben", sagte Mislintat. "Wir sind nun an einem Punkt angelangt, an dem wir davon überzeugt sind, dass die Trennung von Rino unausweichlich ist."