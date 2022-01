RB Leipzig besiegt Mainz Vier Tore:Rekord-Kauf Silva glänzt unter Tedesco

"Christo ist momentan in absoluter Hochform. So ein Spieler tut extrem gut und hilft uns in jedem Spiel weiter", lobte Nationalspieler Lukas Klostermann. Und Nkunku, der nur zwei Tage zuvor das erste Mal nach seiner Corona-Infektion trainiert hatte, steckt andere wie Silva und auch Szoboszlai mit seinen Leistungen an. "Ja, er hat es gut gemacht. Trotzdem fällt es mir schwer, einen Spieler hervorzuheben", meinte Tedesco, was man ihm angesichts der Statistiken von Silva und Nkunku nur schwer abnahm.

Tedesco braucht neben Nkunku auch einen Silva in Top-Form, wenn es mit der Qualifikation für die Königsklasse noch klappen soll. Sturmpartner Yussuf Poulsen ist zwar wieder fit, ist aber eher Arbeiter als Torjäger. So wird letztlich Tedesco nichts anderes übrig bleiben, als Silva auch an dessen Toren zu messen.