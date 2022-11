Bundesliga Werder ohne Füllkrug nach München - WM nicht in Gefahr

Füllkrug hatte sich am Spieltag zuvor im Heimspiel gegen den FC Schalke 04 (2:1) am Rücken verletzt und war ausgewechselt worden. "Ich bin schon mit leichten Wadenproblemen ins Spiel gegangen. Und habe dann noch einen Tritt in den Rücken bekommen", sagte der 29-Jährige, nachdem er Werder zuvor noch in Führung gebracht hatte.