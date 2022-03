Bundesliga Wirtz verletzt: Flick baut "eines der größten Talente" auf

Wirtz erwischt die Verletzung in einer Phase seiner noch jungen Karriere, in der er sich in Topform befand. Zusammen mit Moussa Diaby war der erst 18 Jahre alte Spielgestalter der wichtigste Offensivmann von Bayer 04 in den vergangenen Wochen. Sieben Tore erzielte Wirtz in dieser Saison in der Liga, oft ist er der entscheidende vordere Verbindungsspieler zwischen Defensive und Offensive.