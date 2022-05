Bundesliga "Würdiger Abschied" für Völler: Bayer feiert Königsklasse

Ausgelassen feierte die Werkself am Samstag in Sinsheim die Rückkehr in die Champions League nach drei Jahren. Rudi Völler verdrückte nach dem 4:2-Sieg bei der TSG 1899 Hoffenheim sogar ein paar Tränen der Rührung. Einen schöneren Abschied hätten die Leverkusener ihrem Sportchef kaum bescheren können.