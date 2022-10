Bundesliga Mit Alonso zurück nach oben: Bayer-Coach setzt auf Dominanz

Schalke erste Bewährungsprobe für neuen Coach

Dass die Zeit knapp ist und bereits am Samstag (15.30 Uhr) in der Bundesliga das Heimspiel gegen den FC Schalke 04 wartet, schreckt ihn nicht ab. "Zeit ist Luxus im Fußball, wir müssen sehr effizient sein." Er wolle dem Team eine klare Botschaft geben. "Was wir tun können, was wir verbessern können und was wir erreichen können", sagte Alonso und bekräftigte: "Wir brauchen eine neue Energie. Und wir brauchen eine große Siegermentalität."

Am ersten Tag in Leverkusen begann Alonso seine Erklärungen zunächst in Deutsch, wechselte aber rasch ins Englische. Mit den Spielern wolle er möglichst bald Deutsch reden. "Abstiegskampf" soll dann aber nicht im Vokabular vorkommen. "Darauf schaue ich nicht. Nach dem Spiel am Samstag wissen wir, was wir verbessern müssen", erläuterte der Weltmeister von 2010. Als Europacup-Teilnehmer hat Bayer generell höhere Ambitionen, als nur im Abstiegskampf zu bestehen. "Wir rücken von unseren ehrgeizigen Zielen nicht ab. Wir denken und agieren nach vorne", meinte Rolfes.

Dass die Verpflichtung Alonsos für einen Aha-Effekt in der Liga und vor allem im Verein sorgt, kalkuliert auch Rolfes. Aus der Mannschaft habe der Sportchef nur positive Reaktionen vernommen. "Die Spieler wissen, was für ein Spieler Xabi Alonso war, auf welchem Level er gespielt hat. Für die Spieler ist es eine große Chance, von jemandem zu lernen, der auf dem höchsten Niveau gespielt hat", sagte Rolfes.