Bundesliga Zurück in der Spur: BVB schöpft Mut für die Champions League

Treffer und Fehler

Die durch den frühen Treffer von Marco Reus (16. Minute) veredelte beste Saisonleistung werteten alle Beteiligten als gelungene Generalprobe für den Gruppenauftakt in der europäischen Königsklasse am Dienstag an gleicher Stätte gegen den FC Kopenhagen. "Nach dem letzten Heimspiel waren wir alle geschockt und haben versucht in die nächste Welle zu kommen. Es war wichtig in den Flow zu kommen, dann geht alles ein bisschen leichter", sagte Kapitän Reus.