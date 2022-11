Bundesliga Zwischenfazit von Nagelsmann: "Guten Job gemacht"

"Wir wollen noch das Spiel auf Schalke gewinnen, dann haben wir in allen Wettbewerben einen guten Job gemacht", sagte Nagelsmann. "Keinen perfekten, in DFB-Pokal und Champions League schon, aber in der Bundesliga nicht ganz so perfekt." Aber der Job sei auch dort ein "sehr guter" gewesen. Im Pokal geht es für die Münchner am 1. Februar im Achtelfinale beim FSV Mainz 05 weiter. Zwei Wochen später startet die große K.o.-Prüfung in der Königsklasse gegen Paris Saint-Germain.