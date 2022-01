Bundeswehr Lambrecht gegen Abzug aus Mali

"Wir werden nicht weichen, so einfach machen wir es den Russen nicht", sagte die SPD-Politikerin der "Welt am Sonntag". "Moskau wird es nicht gelingen, über die Entsendung von Söldnern den Westen quasi automatisch überall dort zum Rückzug zu bewegen, wo Russland uns nicht sehen will." Allerdings stellte Lambrecht auch Forderungen an die malische Regierung.