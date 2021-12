Bundeswehr Verteidigungsministerin hofft auf baldige Frau General

"Ich mache es mir zur Aufgabe, dass all die Frauen, die jetzt schon bis zum Oberst gekommen sind, weiter aufsteigen können", versprach Lambrecht. "Ich sehe nirgendwo ein, dass tolle Menschen ausgebremst werden." Lambrecht hat den Posten Anfang Dezember von Annegret Kramp-Karrenbauer übernommen. Kurz vor Weihnachten reist sie an diesem Sonntag reist zu den in Litauen eingesetzten deutschen Soldaten. Sie will sich in dem baltischen Land einen Überblick über den Nato-Einsatz verschaffen. Die Bundeswehr stellt dort etwa die Hälfte der 1200 Männer und Frauen des Nato-Kampfverbandes.