Champions League Adeyemi gegen Bayern: Schluss mit "Kuschel-Faktor"

Salzburg ist ein Sprungbrett für junge Spieler. Adeyemi könnte den Weg von Torjäger Erling Haaland gehen, der auch über Salzburg den Weg in die Bundesliga nahm - zu Borussia Dortmund. Über 30 Millionen Euro soll der explosive Angreifer und WM-Kandidat kosten, der beim Thema BVB-Transfer verbal in die Defensive wechselte: "Mein Fokus ist hier in Salzburg. Es ist noch nichts klar. Was im Sommer passiert, passiert im Sommer", sagte er vorm Duell mit den Bayern.

Als junger Bursche trug Adeyemi das Münchner Trikot. "Dann hat man sich damals von ihm getrennt - aus erzieherischen Gründen", wie Ex-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge der Deutschen Presse-Agentur erzählte. Über die SpVgg Unterhaching kam Adeyemi 2019 nach Salzburg. "Er hat eine gute Entwicklung genommen. Er hat den großen Schritt gemacht in Salzburg und dann auch bei Hansi Flick, der ihm als Bundestrainer das Vertrauen geschenkt hat. Jetzt muss er das alles bestätigen und den nächsten Schritt machen", sagte Rummenigge.

"Er ist jetzt bereit für den nächsten Schritt"

Eine teure Rückholaktion zum FC Bayern wird es nicht geben, wie Ehrenpräsident Uli Hoeneß vor dem Wiedersehen sagte. "Das Problem ist, wenn du so einen Spieler holst, musst du ihm auch Perspektiven aufzeigen", sagte Hoeneß. Adeyemi wird also wohl bald das BVB-Trikot tragen und dann jedes Jahr zum Bayern-Gegner werden.

Bayern-Rivale Dortmund habe es leichter, Adeyemi eine sportliche Perspektive zu bieten, findet Hoeneß: "Wir haben vorne Lewandowski, Coman, Sané, Gnabry, Musiala. Da hast du es schwer, dem Spieler klarzumachen, bei uns kriegst du einen Stammplatz. Sonst wäre das sicherlich ein Spieler, mit dem man sich intensiver beschäftigen müsste", sagte der Münchner Ehrenpräsident bei Servus TV.

Auch Rummenigge rechnet damit, dass Adeyemi nicht mehr lange in der kleineren österreichischen Bundesliga aufläuft, wo er mit 14 Toren bester Saisonschütze ist. Der frühere Bayern-Chef rechnet mit einem Transfer im Sommer. "In der österreichischen Liga hat er jetzt einen gewissen Kuschel-Faktor. Da hat er eine Mannschaft, die ist sehr gut aufgestellt und wird jedes Jahr Meister. Da tut man sich als junger Spieler ein Stück weit einfacher", erläuterte Rummenigge: "Ich denke, er ist jetzt bereit für den nächsten Schritt." Nach zwei guten Achtelfinalspielen gegen Bayern könnte das erst recht gelten.