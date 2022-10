Reus hatte sich Mitte September beim 1:0 im Derby gegen den FC Schalke 04 am Fuß verletzt. Trainer Edin Terzic hatte in der vergangenen Woche ein Comeback des Angreifers in dieser Woche in Aussicht gestellt. Ob Reus im Prestigeduell am kommenden Samstag gegen den FC Bayern München wieder mitwirken kann, soll sich kurzfristig entscheiden.