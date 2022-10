Champions League BVB-Vorfreude auf Haaland - Kehl: "Zweiten Matchball nutzen"

Wie der BVB die vermeintliche Übermacht ins Wanken bringen könnte, war beim knappen 1:2 Mitte September im Hinspiel zu sehen, in dem die Gäste bis zur 80. Minute mit 1:0 führte. "Dass wir bestehen können, haben wir schon in Manchester gezeigt", sagte Terzic selbstbewusst.

Bellingham steht im Rampenlicht

Für Rückenwind sorgt die 5:0-Torgala am Samstag gegen Stuttgart, in dem der BVB mit viel Leidenschaft, Spielfreude und Effizienz überzeugte. "Es immer gut, wenn man sieht, dass man in der Lage ist, so Fußball zu spielen. Aber am Dienstag wird es eine andere Aufgabe sein. Wir brauchen die gleiche Überzeugung, die wir in Manchester und gegen Stuttgart gezeigt haben", forderte Terzic.

Der gegen Stuttgart überragende Jude Bellingham, dem der erste Bundesliga-Doppelpack seiner noch jungen Karriere gelang, dürfte auch gegen Manchester neben Haaland im Rampenlicht stehen. Schließlich gilt der zahlungskräftige achtmalige englische Meister als einer der vielen Topclubs, die an einer Verpflichtung des vertraglich bis 2025 gebundenen 19 Jahre alten Mittelfeldspielers im kommenden Sommer interessiert sein sollen. "Mittlerweile ist er einer der Kapitäne des Teams. Mit 19 Jahren - das ist sehr beeindruckend", lobte City-Coach Pep Guardiola.

Vor dem Duell mit dem Tabellenzweiten der Premier League scheint sich die Personallage zu entspannen. Selbst der gegen Stuttgart mit Wadenproblemen ausgewechselte Nationalspieler Nico Schlotterbeck könnte wieder eine Option sein. "Bei den angeschlagenen Spielern sieht es gut aus", sagte Terzic, der jedoch auf den gesperrten Salih Özcan verzichten muss. Der Fußball-Lehrer ließ offen, ob Kapitän Marco Reus nach seiner Verletzung am Sprunggelenk wieder in den Kader rückt: "Er steht weiterhin auf der Kippe. Bei ihm geht es um Tage." Über seinen Einsatz soll kurzfristig entschieden werden. Im Abschlusstraining war Reus nicht dabei.