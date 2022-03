Champions League Chelsea-Coach Tuchel: "Fokussieren uns auf den Sport"

"Wir werden kämpfen und den Spirit zeigen, der nötig ist, um weiterzukommen", sagte der 48-Jährige vor dem Achtelfinal-Rückspiel beim OSC Lille im Streamingdienst DAZN. Die wirtschaftlich schwierige Situation beim Titelverteidiger will der deutsche Coach so gut es geht ausblenden. "Wir fokussieren uns auf den Sport, das ist das, was wir beeinflussen können", sagte Tuchel. Das Hinspiel hatte Chelsea mit 2:0 gewonnen.