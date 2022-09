Champions League Dortmund in Manchester wieder mit Malen, Hazard und Adeyemi

In Manchester kommt es für den BVB zum Wiedersehen mit den drei Ex-Dortmundern Ilkay Gündogan, Manuel Akanji und Erling Haaland. Die beiden Letztgenannten waren erst in diesem Sommer zum Team des früheren Bayern-Trainers Pep Guardiola gewechselt. Das Treffen mit Haaland sei "sicher ein spezielles Aufeinandertreffen", sagte Kehl: "Aber es geht nicht nur um Erling. Manchester hat insgesamt eine sehr starke Mannschaft, ist Favorit in der Gruppe, möglicherweise der Favorit in der Champions League." Dem BVB hänge zudem "das Leipzig-Spiel noch in den Klamotten", sagte Kehl mit Blick auf das 0:3 am Samstag: "Doch warum sollten wir da nicht überraschen?"