Champions League Eintracht fast in Bestbesetzung gegen Sporting Lissabon

"Es ist ein Kindheitstraum, in der Champions League zu spielen", sagte der im Sommer vom FC Nantes gekommene Stürmer Randal Kolo Muani und betonte: "Wir sind bereit." Der Franzose soll mit dem offensiven Mittelfeld-Trio Daichi Kamada, Jesper Lindström und Mario Götze - mit 62 Champions-League-Spielen für Borussia Dortmund und Bayern München der international erfahrenste Eintracht-Spieler - für Druck und Gefahr sorgen.

Ziel: Überwintern in der Königsklasse

Obwohl die Eintracht sportliches Neuland betritt, will sie in der finanziell lukrativen Königsklasse überwintern. Allein für den Start in der Gruppenphase gibt es mehr als 15 Millionen Euro. Mit Prämien und TV-Geldern können die Einnahmen auf rund 50 Millionen Euro ansteigen. Dafür muss die Eintracht aber erfolgreich sein.

"Wir wissen, dass wir ganz viel Qualität in der Mannschaft haben. Es ist sehr viel möglich. Wir wollen so gut wie möglich auftreten und so weit wie möglich kommen", verkündete Nationaltorwart Kevin Trapp. Weitere Gegner der Hessen in der Gruppe D sind Olympique Marseille und Tottenham Hotspur.

Auch Sow hofft auf einen ähnlichen Lauf wie im Vorjahr in der Europa League. "Ich habe das Gefühl, dass die Mannschaft auf einem Weg ist, wo die Grenzen nach oben noch nicht bestimmt sind", sagte er. "Alle haben ganz viel Lust und Qualität." An der Einstellung wird es nicht scheitern. "Jetzt kommt die beste Zeit in diesem Jahr. Wir dachten alle, das wäre im Europa-League-Finale gewesen. Nein, jetzt ist Champions League! Das erste Mal in der Geschichte von der Eintracht", sagte Glasner und fügte hinzu: "Wenn wir jetzt keinen Enthusiasmus hätten, wann dann."

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Eintracht Frankfurt: Trapp - Jakic, Tuta, Ndicka, Lenz - Ebimbe, Sow - Lindstrøm, Götze, Kamada - Kolo Muani

Sporting Lissabon: Adán - Reis, Coates, St Juste - Porro, Ugarte, Morita, Santos - Trincão, Edwards, Gonçalves

Schiedsrichter: Orel Grinfeeld (Israel)