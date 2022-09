Champions League Eintracht Frankfurt nach Königsklassen-Fehlstart kämpferisch

Trapp: "Sind natürlich alle enttäuscht"

Da waren die Gäste wesentlich abgezockter, weshalb die Hessen am Ende mit leeren Händen da standen. "In der Champions League entscheiden die Details, das hat man gemerkt. Wir sind natürlich alle enttäuscht", sagte Torwart Kevin Trapp. Und Mittelfeldspieler Djibril Sow räumte ein: "Wir hatten viele Situationen, in denen wir die falsche Entscheidung getroffen haben."