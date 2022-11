Champions League Entspannter Gruppen-Showdown für BVB - Reus fehlt weiter

Üppige Siegprämie winkt

Die in der Königsklasse üppige Siegprämie in Höhe von 2,8 Millionen Euro und weitere Bonuspunkte für das internationale Club-Ranking sollten Anreiz genug sein. Dennoch ist für Trainer Edin Terzic die Verlockung groß, diversen Profis nach den jüngsten Kraftakten gegen Gruppensieger Manchester City (0:0) und Bundesliga-Konkurrent Frankfurt (2:1) eine Verschnaufpause zu gönnen. "Natürlich kann es sein, dass wir an ein, zwei Stellen die Gelegenheit nutzen", sagte Kehl in Erwartung einer überschaubaren Rotation, "aber wir fahren dahin, um zu gewinnen."