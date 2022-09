Champions League FC Bayern: Rummenigge würdigt Lewandowski, Rat an Nagelsmann

Der im Sommer nach einem Wechsel-Theater zum FC Barcelona transferierte Lewandowski sei "einer der wichtigsten Transfers der letzten 15, 20 Jahre", sagte Rummenigge (66) "Münchner Merkur" und "tz" im Interview vor dem Aufeinandertreffen in der Gruppenphase der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr). "(Franck) Ribery, (Arjen) Robben, (Manuel) Neuer, Lewandowski - in dieser Reihenfolge."