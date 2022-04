Champions League Klopps schwere Mission mit Liverpool: "Ein massives Spiel"

Klopp: "Wir müssen das genießen"

"Es ist etwas Besonderes, Teil des Halbfinals zu sein. Es ist verrückt, ein massives Spiel", sagte der frühere Dortmunder und Mainzer Bundesliga-Coach Klopp: "So viele Trainer und Spieler arbeiten dafür ihr ganzes Leben und haben keine Chance, so nah dran zu sein. Wir müssen das genießen." Im Heimspiel an der Anfield Road soll der Grundstein für das Erreichen des Endspiels am 28. Mai in Paris gelegt werden. Das Rückspiel findet am 3. Mai in Spanien statt.