Champions League Manchester United mit Remis - Benfica stoppt Ajax-Lauf

Manchester früh in der Defensive

Rangnicks Mannschaft zeigte in Madrid ein über weite Strecken schwaches Spiel. Atlético drängte die Engländer früh in die Defensive, bereits nach wenigen Minuten zahlte sich die Taktik der Gastgeber aus. Nach einer Flanke von Renan Lodi köpfte der 22-jährige Félix den Ball unhaltbar ins Tor. Und dann? Wer eine wütende Reaktion von Cristiano Ronaldo, Paul Pogba und Co. erwartet hatte, wurde enttäuscht. Wenn die Red Devils auffielen, dann hauptsächlich durch Fehler. Erst kurz vor Schluss kamen die Engländer nach einer Unaufmerksamkeit der Spanier dann doch noch zu ihrem Tor. Nach feinem Pass von Bruno Fernandes schob Elanga den Ball ins lange Eck.