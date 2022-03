Champions League "Meilenstein": Premiere der Bayern-Frauen in Allianz Arena

Erstmals überhaupt tritt das Frauenteam des FC Bayern München in der 75.000 Besucher fassenden Allianz Arena an - in der Champions League zum Viertelfinal-Hinspiel gegen Paris Saint-Germain. Die deutschen Meisterinnen hoffen am Dienstag (18.45 Uhr/DAZN) auf mehr als 10.000 Zuschauer. Highlight-Spiele in den großen Arenen der Männer, damit soll der Frauensport nach vorne gebracht werden.