Champions League Nagelsmanns Bringschuld: Bayern müssen gegen Inter liefern

Nagelsmann: "Wir sind gleich gefordert"

Die Münchner müssen mal wieder ihrem Ruf als Startspezialisten (18 Auftaktsiege am Stück) gerecht werden, um nicht gleich unter Druck zu geraten. "Normal wird Bayern München immer in den Lostopf Glück gepackt, jetzt ist es die Mördergruppe. Wir sind gleich gefordert", sagte Nagelsmann zur "anspruchsvollen" Gruppe C. Viktoria Pilsen ist das einzige Leichtgewicht. Nagelsmann weiß auch, was für einen Topstart im altehrwürdigen Giuseppe-Meazza-Stadion anders sein muss als beim schlappen 1:1 im Bundesliga-Topspiel gegen Union Berlin: "Das Energie-Level muss wieder so sein wie in den Spielen zuvor."