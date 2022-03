Champions League Paris vermasselt Bayern-Frauen die Premiere in Allianz Arena

Die Bayern-Frauen spielten durchaus flott durchs Mittelfeld, doch die Offensive um DFB-Torjägerin Lea Schüller agierte glücklos. Chefcoach Scheuer brachte noch die Nationalspielerinnen Maximiliane Rall und Sydney Lohmann. Letztere traf gleich zweimal den Pfosten, zudem vergab Bühl eine dicke Chance. Mitten in dieser Drangphase nutzte Katoto eine erneute Unordnung in der Münchner Abwehr zum 2:0, diesmal per Kopf.

Tor von Bühl gibt noch etwas Hoffnung

In der Schlussphase gelang Bühl per Freistoß aber doch noch das Tor. Es war der erste Gegentreffer für PSG in dieser internationalen Saison. Für die Münchnerinnen wird's nun trotzdem schwer mit dem ersten Königsklassen-Triumph, wobei Titelverteidiger FC Barcelona ohnehin als Topfavorit gilt. Bei einem Weiterkommen würde der Bundesligist im Halbfinale auf den Sieger zwischen Olympique Lyon und Juventus Turin treffen.

Auch der VfL Wolfsburg bestreitet sein Rückspiel in der Königsklasse am 31. März gegen Arsenal WFC in der Volkswagen Arena der Männer - und folgt damit einem Trend in der Königsklasse.