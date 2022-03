Champions League Torfestival der Bayern: Nagelsmann lobt "Gier und Energie"

Das Viertelfinale wird am 18. März ausgelost. Für die Münchner soll es in Europas Königsklasse aber möglichst bis ins Finale am 28. Mai in Paris gehen. "Die Wichtigkeit war enorm", sagte Doppel-Torschütze Thomas Müller nach dem überzeugenden Achtelfinal-Rückspiel in der heimischen Arena. "Wenn wir hier ausscheiden, haben wir aber ganz traurige drei Monate vor uns." Ein Aus hätte auch bedeutet, dass "von außen und von innen der eine oder andere Stein umgedreht" worden wäre, bemerkte der 32 Jahre alte Müller.