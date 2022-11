Champions League Trapp beeindruckt mit Portugiesisch: "Etwas Historisches"

"Es wäre wieder etwas Historisches, was wir schaffen könnten", sagte Trapp, nachdem die Frankfurter in der letzten Saison sensationell die Europa League gewonnen hatten. "Das ist etwas unheimlich Schönes, das macht auch viel Freude. Und das hat einen hohen Stellenwert, aber ohne Druck, sondern mit viel Freude, weil wir es uns selbst erarbeitet haben. Und das ist mit das Schönste, was du als Sportler erleben kannst."