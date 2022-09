Champions League Verletzung am Sprunggelenk: Leipzig wochenlang ohne Laimer

Der österreichische Nationalspieler wird nun die Partie in der Champions League am Mittwoch bei Real Madrid (21.00 Uhr/DAZN) ebenso verpassen wie das Bundesligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach am kommenden Samstag (18.30 Uhr/Sky) und die darauf folgenden Länderspiele mit Österreich.