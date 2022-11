Champions League Werner verletzt, RB weiter: Leipzig im Achtelfinale

Werner versuchte es nach dem Foul von Taras Stepanenko noch einige Minuten, humpelte jedoch in der 19. Minute mit gesenktem Kopf in die Kabine des Warschauer Stadions. Die Schwere der Verletzung war zunächst unklar. Werner klagte über Schmerzen am Fuß. Am Donnerstag sollen im Krankenhaus in Leipzig genauere Untersuchungen erfolgen. Deutschland bestreitet sein erstes Spiel der WM am 23. November gegen Japan.