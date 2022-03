Champions League Wolfsburg-Frauen verpassen Sieg beim FC Arsenal knapp

Die Wolfsburgerinnen begannen stark und setzten den FC Arsenal früh unter Druck. Der Lohn: In der 19. Minute brachte Waßmuth die Gäste per Kopf in Führung. Danach zogen sich die Grün-Weißen aber weit zurück und gerieten gegen Ende der ersten Halbzeit zunehmend unter Druck. Nach dem Seitenwechsel wurde der VfL wieder etwas mutiger, hatte aber Pech, dass Waßmuth und Jill Roord nur den Posten trafen (61.). In der Schlussphase drängten die Engländerinnen auf den Ausgleich und wurden am Ende noch belohnt.