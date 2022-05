Champions League Zehntausende bejubeln Real-Team bei Siegesfeiern in Madrid

Die Begeisterung war womöglich noch größer als sonst, weil der Triumph des Rekordsiegers in der Königsklasse eher unerwartet war. Der brasilianische Kapitän Marcelo war der Auserwählte, die steinerne Göttin Kybele im Zentrum des Cibeles-Brunnens mit einem Fanschal und einer Clubfahne zu dekorieren. Zu Queens "We are the Champions" gab Mercelo der Göttin ein Küsschen auf die Wange und hielt den Pokal in die Höhe. Er hat schon Übung in dieser Tradition. Erst vor rund einem Monat feierte Real am selben Ort den 35. Liga-Titel.