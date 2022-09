BVB-Kapitän Reus trug dazu bei, dass sich Haller gut unterhalten gefühlt haben dürfte. Der als 1:0-Spezialist bekannte Nationalspieler knackte mit seinem Treffer in der 35. Minute nach feinem Zuspiel von Julian Brandt das Kopenhagener Bollwerk und nahm seinem Team damit die Verunsicherung. "Wie er in den letzten Spielen vorweggegangen ist, das ist herausragend. So stellen wir uns unseren Kapitän vor, so darf er gern weiter machen", schwärmte Trainer Edin Terzic.