Immobilien Immobilienkrise in China erfasst weitere Konzerne

Nach zwei Wochen Handelsstopp sackte der Kurs der Kaisa-Aktien an der Börse in Hongkong am Montag um 14 Prozent ab. Seit Jahresbeginn haben die Papiere des chinesischen Unternehmens rund 75 Prozent eingebüßt. Die Sorgen um Verluste für Investoren schickten auch an Chinas Börsen die Aktien anderer Immobilienunternehmen auf Talfahrt. Sunac verlor sogar um 18 Prozent, wie die Finanzagentur Bloomberg berichtete.