Der Ex-Außenminister, der bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr in Taiwan ist, gehört zu einem Strom von US-Politikern, die ungeachtet des Widerstands aus Peking die Insel besuchen. Am Sonntag werden auch sechs Bundestagsabgeordnete in Taipeh erwartet. Der "Freundeskreis Berlin-Taipeh" mit Vertretern aller Fraktionen wird bis Donnerstag nächster Woche Gespräche in Taiwan führen. Ende Oktober plant auch der Menschenrechtsausschuss des Bundestags einen Besuch.