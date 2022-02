Peking - Claudia Pechstein und Francesco Friedrich werden die deutsche Fahne bei der Olympia-Eröffnungsfeier am Freitag tragen. Die Eisschnellläuferin und der Bobpilot setzten sich bei der Wahl von Athleten und Sportfans vor Beginn der Winterspiele in Peking durch, wie der Deutsche Olympische Sportbund am Donnerstag mitteilte.