Peking - Bei einem Brand in einer Fabrik in Zentralchina sind einem Medienbericht zufolge mindestens 36 Menschen ums Leben gekommen. Zwei Menschen wurden noch vermisst, wie der Staatssender CCTV am Dienstag berichtete. Das Feuer war demnach bereits am Montag in der Stadt Anyang in der Provinz Henan ausgebrochen und bis zum Abend gelöscht worden.