Christlich-muslimisches Frauenfrühstück Rundgang durch Kornwestheimer Moschee löst Staunen aus

Fast 30 Frauen kamen zum Treffen

„Wir sind so froh, dass wir endlich wieder zusammenkommen können“, sagte Hümeyra Aydin und freute sich. Dennoch blickte er etwas nachdenklich in die lockere Runde: Obwohl man sich bewusst war, dass wohl weniger Leute kommen würden, hatte Aydin gleichermaßen gehofft. damit falsch zu liegen. In Zeiten vor der Pandemie kamen regelmäßig 50 bis 80 Frauen zum Frühstück. Am Samstag waren es immerhin fast 30 Frauen. „Wir müssen es alle erst wieder lernen, unter Leute zu gehen“, kommentierte Stefanie Henger, die Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde der Heilig-Geist-Kirche in Pattonville. Für Henger war es seit ihrem Amtsantritt im September 2020 das erste christlich-muslimische Frühstück. „Ich hatte aber schon viel Tolles von den Treffen gehört und freue mich sehr, endlich bei diesem Gesprächstag dabei zu sein.“ Dennoch hofft auch sie, dass sich bald noch mehr trauen wieder zusammenzukommen.