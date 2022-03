Clásico Barças magischer Abend - Reals Bernabéu-Stadion "entweiht"

"Der FC Barcelona ist zurück im Geschäft"

Pierre-Emerick Aubameyang brachte den FC Barcelona in der 29. Minute in Führung. Noch vor der Pause erhöhte Ronald Araujo (38.), ehe Ferran Torres (47.) kurz nach dem Seitenwechsel die Hoffnungen der Heimfans auf ein Aufbäumen der Gastgeber am Sonntagabend zunichte machte. Mit seinem zweiten Treffer (51.) besiegelte der ehemalige BVB-Profi Aubameyang den Triumph der Katalanen im ewig jungen Duell der beiden spanischen Topclubs.

In der Tabelle liegt Real mit 66 Punkten immer noch klar vorn. Zweiter ist der FC Sevilla mit 57 Zählern. Dann kommen der FC Barcelona und Atlético Madrid, beide mit 54 Punkten. Neun Spieltage stehen noch an und Barcelona hat zudem ein Nachholspiel - 30 Punkte sind also zu holen im Maximalfall.

"Träume sind frei", sagte Barças 38 Jahre alter Verteidiger Dani Alves nach einer Leistung des finanziell arg angeschlagenen FC Barcelona, die nicht nur der kommende Europa-League-Gegner Eintracht Frankfurt beeindruckt zur Kenntnis genommen haben dürfte. "Glückwunsch FC Barcelona. Es war eine Freude, diese tolle Leistung heute abend zu sehen", twitterte Thomas Müller vom deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München.

"Es ist offiziell: Der FC Barcelona ist zurück im Geschäft", schrieb der englische Ex-Nationalspieler Gary Lineker. Ein 4:0 im Clásico in Madrid hatte es bis dato zum letzten Mal im November 2015 gegeben. Zuletzt hatten die Katalanen fünfmal nacheinander das Duell mit Real verloren. "Barça entweiht das Bernabéu wie in alten Zeiten", befand "Sport".