Climate for Peace Initiative Baerbock: Kampf gegen Klimawandel trägt zum Frieden bei

Baerbock verwies auf die verheerende Flutkatastrophe in Pakistan, Dürren und Hungersnöte in Afrika und die Folgen von Stürmen und Waldbränden in Europa und den USA. "Die Klimakrise wirkt mit immer mehr Kraft. Sie zerstört, sie tötet und vertreibt. Sie ist eine direkte Gefahr für das Leben der Menschen", sagte Baerbock. "Aber die indirekten Effekte der Klimakrise gehen auch weiter. Sie destabilisiert Gesellschaften, verschärft Konflikte in und zwischen Staaten, sie stört Frieden und Stabilität weltweit."