Club-WM Chelsea besiegt Al Hilal und steht im Finale gegen Palmeiras

Endspielgegner Palmeiras Sao Paulo hatte zuvor in Überzahl den afrikanischen Champions-League-Sieger Al Ahly aus Ägypten mit 2:0 (1:0) geschlagen. 2012 hatte Chelsea das Finale der Club-WM gegen den damaligen Copa-Libertadores-Sieger - und Palmeiras' Erzrivalen - Corinthians Sao Paulo mit 0:1 verloren.

Genau wie die Londoner stieg Palmeiras erst zum Halbfinale in die Club-WM ein, an der insgesamt sieben Teams teilnehmen. Bereits ausgeschieden waren der FC Monterrey, Gewinner der Champions League des Verbands Nord-, Mittelamerika und Karibik, Al Jazira, Fußballmeister der Vereinigten Arabischen Emirate, und die AS Pirae aus Tahiti, die vom Verband Ozeaniens geschickt wurde, weil die OFC Champions League wegen der Pandemie ausgefallen war.