Im ersten Song "Spitting Off The Edge Of The World" formuliert sie ihre Klima-Ängste als Gespräch mit ihrem Sohn. "Ich sehe die jüngeren Generationen, die auf diese Bedrohung starren, und sie stehen am Rande eines Abgrunds und stellen sich dem, was kommt, mit Wut und Trotz", so Karen O. "Das macht Mut, und es gibt Hoffnung."

Die neue Platte der Yeah Yeah Yeahs ist daher nicht nur ein von vielen Fans lang ersehntes Comeback, sondern mit dem Titel "Cool It Down" vielleicht auch ein Appell, die Welt vor der Erderwärmung zu retten: Kühl' es ab.