Commonwealth Prinz Charles gibt sich als moralische Instanz

"Ich finde keine Worte für das Ausmaß meiner persönlichen Trauer über das Leid so vieler Menschen", sagte der britische Thronfolger am Freitag im ostafrikanischen Ruanda über Sklaverei im britischen Empire. Nicht nur die anwesenden Staats- und Regierungschefs des Staatenbundes Commonwealth, sondern auch seine eigene Familie nahm der 73-Jährige in die Pflicht: "Auch wir müssen neue Wege finden, unsere Vergangenheit anzuerkennen."