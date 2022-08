Conference League Für Fehérvár-Trainer Boris schließt sich in Köln ein Kreis

Der Donnerstag ist für ihn nun auch eine Chance, in seiner Heimat auf sich aufmerksam zu machen. "Natürlich gucke ich immer wieder nach Deutschland, denn das ist meine Heimat", sagte er dem "Bonner Generalanzeiger": "Der ungarische Markt wird im Bereich der Trainer nicht so gescoutet. So bin ich immer ein wenig unter dem Radar geflogen." Auf die Frage, ob sich das nun ändern könnte, sagte er lachend: "Das könnte vielleicht eine Möglichkeit sein."