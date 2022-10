Conference League Köln am Scheideweg - Baumgart: "Schwierige Phase"

Auch in der Bundesliga soll es schnell wieder aufwärts gehen. Ein Sieg am Sonntag (15.30 Uhr) gegen den FC Augsburg könnte zur Stimmungsaufhellung beitragen. Die anhaltende Personalnot lässt Hübers nicht als Ausrede gelten. "Dass es uns nicht in die Karten spielt, wenn wir sechs Spieler mit Startelf-Potenzial nicht dabei haben, ist klar. Trotzdem haben wir genug Jungs, die das eigentlich spielen können." Kapitän Jonas Hector sah es ähnlich und forderte nach dem tristen Auftritt in Belgrad eine Trotzreaktion: "Wir müssen Leistung bringen. Egal, wer auf dem Platz steht. Wir sind ein Kollektiv - und so müssen wir auftreten."